Веб-сайт на WordPress: yartruba.by

Веб-сайт установки водонапорных систем yartruba.by, полная реализация сайта по дизайну из figma

Разработку вел во время сотрудничества с веб-студией.

Движок сайта — WordPress Тип сайта — Сайт компании Аудитория — Беларусь и Россия Срок выполнения — 3 недели