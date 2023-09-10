Веб-сайт на WordPress: yartruba.by

Сайты «под ключ»
Добавлена
3 месяца назад
17 просмотров
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Веб-сайт установки водонапорных систем yartruba.by, полная реализация сайта по дизайну из figma
Разработку вел во время сотрудничества с веб-студией.

  1. Движок сайта — WordPress

  2. Тип сайта — Сайт компании

  3. Аудитория — Беларусь и Россия

  4. Срок выполнения — 3 недели