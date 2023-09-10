Разработка и поддержка магазина: blinds.by

Интернет-магазины
Добавлена
3 месяца назад
17 просмотров
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Интернет магазин жалюзи и рулонных штор по Беларуси blinds.by, полная разработка и поддержка бизнеса:

  1. Движок сайта — Magento

  2. Тип сайта — Интернет магазин жалюзи

  3. Аудитория — Беларусь

  4. Срок разработки — 2 месяца