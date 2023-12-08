Создание стейджа маркетплейса

$100
Интернет-магазиныЗавершеннет заявокнет просмотров
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1. Добавление и настройка плагинов Woocommerce + WCFM
2. Добавление виртуальных тестовых товаров
3. Предоставить доступы для тестирования
4. Дать пример онлайн оплаты

3 месяца назад
maxabdulov
33 годаУкраина
год в сервисе
Был
12 дней назад
Выбранный исполнитель
webkey_by
26 летКазахстан
3 месяца в сервисе
Был
9 часов назад
3 месяца назад
$100
30 дней
RUBUSDT
Отличная работа. Все выполнено в срок и в соответствии с запросом