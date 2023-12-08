Создание стейджа маркетплейса

Здравствуйте, запустили новый интернет- магазин. Ищем специалиста, который настроит: 1) переходы на запрашиваемые страницы в поисковых системах 2) счетчики Гугл аналитики и Яндекс метрики
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Добавление и настройка плагинов Woocommerce + WCFM
2. Добавление виртуальных тестовых товаров
3. Предоставить доступы для тестирования
4. Дать пример онлайн оплаты
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