Исправить ошибку вывода товаров в Magento 2

Здравствуйте!

Нужно исправить ошибку вывода товаров. Суть проблемы:

После импорта товаров со старого магазина Magento 2.3.5 в новый Magento 2.4.6, товары не отображаются в категориях и в поиске. Возможно, это ошибка Elasticsearch. В логах такая запись:

[2023-09-12T10:46:44.914911+00:00] main.CRITICAL: Elastic\Elasticsearch\Exception\ClientResponseException: 400 Bad Request: {"error":{"root_cause":[{"type":"illegal_argument_exception","reason":"Fielddata access on the _id field is disallowed, you can re-enable it by updating the dynamic cluster setting: indices.id_field_data.enabled"}],"type":"search_phase_execution_exception","reason":"all shards failed","phase":"query","grouped":true,"failed_shards":[{"shard":0,"index":"magento2_product_1_v65","node":"JVhNl0QnQa6jVs8_cDC14w","reason":{"type":"illegal_argument_exception","reason":"Fielddata access on the _id field is disallowed, you can re-enable it by updating the dynamic cluster setting: indices.id_field_data.enabled"}}],"caused_by":{"type":"illegal_argument_exception","reason":"Fielddata access on the _id field is disallowed, you can re-enable it by updating the dynamic cluster setting: indices.id_field_data.enabled","caused_by":{"type":"illegal_argument_exception","reason":"Fielddata access on the _id field is disallowed, you can re-enable it by updating the dynamic cluster setting: indices.id_field_data.enabled"}}},"status":400} in /var/www/html/magento/vendor/elasticsearch/elasticsearch/src/Response/Elasticsearch.php:65

В отклике просьба обозначить примерную стоимость и срок выполнения.