Доработка сайта на Shopify: переезд или правки текущей темы?

Сейчас перед нами дилемма в контексте рентабельности: стоит ли дорабатывать текущую тему и искать возможности по расширению её функционала (которых может и не оказаться), или переехать на новую тему, где уже есть важные части функционала, но она немало стоит и необходимо будет переносить фронт, взаимодействие визуальных приложений с новыми макетами и т.д.

В файле указаны задачи, которые необходимы к выполнению:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JX7jyzyjz0vuwkaWis7BpUQQzFpCHjpdKE65lhBV7Vs/edit#gid=0

Если будет переезд, пул работ меняется, т.к. снимается часть указанных задач, но добавляются задачи, связанные с переездом. Под все это нужна ФИКС ПРАЙС оценка по рентабельности и правильности выбора действия по теме, финансовой и временной составляющими.

Важно понимать, что во время доработки проекта мы ожидаем, что он будет открыт для посетителей в его текущей версии.

Также есть другие задачи, связанные с товарами, мелкими правками, но не менее важные. Они есть сейчас, и будут появляться по мере жизни проекта. По ним готовы сотрудничать с почасовой оплатой.

Жду предложений.