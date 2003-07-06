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Доработка сайта на Shopify: переезд или правки текущей темы?
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сейчас перед нами дилемма в контексте рентабельности: стоит ли дорабатывать текущую тему и искать возможности по расширению её функционала (которых может и не оказаться), или переехать на новую тему, где уже есть важные части функционала, но она немало стоит и необходимо будет переносить фронт, взаимодействие визуальных приложений с новыми макетами и т.д.
В файле указаны задачи, которые необходимы к выполнению:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JX7jyzyjz0vuwkaWis7BpUQQzFpCHjpdKE65lhBV7Vs/edit#gid=0
Если будет переезд, пул работ меняется, т.к. снимается часть указанных задач, но добавляются задачи, связанные с переездом. Под все это нужна ФИКС ПРАЙС оценка по рентабельности и правильности выбора действия по теме, финансовой и временной составляющими.
Важно понимать, что во время доработки проекта мы ожидаем, что он будет открыт для посетителей в его текущей версии.
Также есть другие задачи, связанные с товарами, мелкими правками, но не менее важные. Они есть сейчас, и будут появляться по мере жизни проекта. По ним готовы сотрудничать с почасовой оплатой.
Жду предложений.
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