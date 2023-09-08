Страница оплаты в интернет-магазине

$100
Интернет-магазиныЗавершен3 заявки69 просмотров
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Необходимо средствами php и javascript сделать две html-страницы.

1-я страница - простой html-шаблон страницы оплаты. В шаблоне должна быть кнопка, при нажатии на которую, Ваш код должен отправить POST запрос с параметрами платежа к Монобанку, в ответ получить от Монобанка ссылку на страницу оплаты счёта, и затем переадресовать пользователя на эту страницу.

2-я страница - простой html-шаблон страницы webHook. В шаблоне должен быть код проверки верификации и обработка присылаемых POST запросов от Монобанка о статусе платежей. Все статусы платежей обрабатывать не нужно, только те в которых status==success.

Необходимое для работы API Монобанка тут.

Тестовый токен предоставлю.

4 месяца назад
guest_1693818107850
Украина
4 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
lex_kosta
Алексей 
35 летКазахстан
13 лет в сервисе
Был
15 минут назад
4 месяца назад
$100
7 дней
RUBUSDT
Профессиональный и терпеливый исполнитель. Идет на встречу и подсказывает. Если что-то в задании вызывает вопрос - уточняет до мелочей. Пишет понятный и читаемый код. Однозначно рекомендую.
спасибо за предоставленную работу, хороший заказчик, приятное общение, оплата сразу, однозначно рекомендую!
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