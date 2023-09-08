Страница оплаты в интернет-магазине

Необходимо средствами php и javascript сделать две html-страницы.



1-я страница - простой html-шаблон страницы оплаты. В шаблоне должна быть кнопка, при нажатии на которую, Ваш код должен отправить POST запрос с параметрами платежа к Монобанку, в ответ получить от Монобанка ссылку на страницу оплаты счёта, и затем переадресовать пользователя на эту страницу.



2-я страница - простой html-шаблон страницы webHook. В шаблоне должен быть код проверки верификации и обработка присылаемых POST запросов от Монобанка о статусе платежей. Все статусы платежей обрабатывать не нужно, только те в которых status==success.



Необходимое для работы API Монобанка тут.



Тестовый токен предоставлю.