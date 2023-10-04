Доработка интернет-магазина на WP + Woocommerce

$100
Интернет-магазиныЗавершеннет заявок90 просмотров
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Необходимо доработать интернет-магазин на WP + Woocommerce.
Доработки верстки, работа с плагинами, мультивалюта, форма обратной связи.

WooCommerce
4 месяца назад
Rogerr
43 годаПольша
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
Fitzgerald
Евгений 
33 годаКазахстан
6 лет в сервисе
Был
месяц назад
4 месяца назад
$100
21 день
Евгений проявил себя как надежный специалист, который не требует лишних объяснений и самостоятельно справляется с задачей на высшем уровне. Все работы были выполнены качественно и в срок.
Добросовестный заказчик, работу оплачивает своевременно, хорошая коммуникация, приятно работать.
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