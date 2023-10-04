Доработка интернет-магазина на WP + Woocommerce

Сейчас перед нами дилемма в контексте рентабельности: стоит ли дорабатывать текущую тему и искать возможности по расширению её функционала (которых может и не оказаться), или переехать на новую тему, где уже есть важные части функционала, ...
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Необходимо доработать интернет-магазин на WP + Woocommerce.
Доработки верстки, работа с плагинами, мультивалюта, форма обратной связи.
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