Доработать интернет-магазин

Интернет-магазиныЗакрыт2 заявки46 просмотров
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Нужно доработать интернет-магазин, выполненный на wordpress + woocommerce. На данный момент сайт частично реализован: сверстан макет, настроены плагины, частично реализован функционал. Сайт будет являться копией https://www.lbamoto.ru/.

Необходимо доработать функционал и шаблон для личного кабинета.

Ссылка на детальное ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1iHZCdbkI1U-8-vHYi7XhyO5FRu_x-CnTnHSgnMuss58

4 месяца назад
ivanbp
Иван 
25 летКазахстан
год в сервисе
Был
4 месяца назад