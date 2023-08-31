Маркетплейс цифровых билетов

Представьте, что я никогда не работал с маркетплейсами изнутри, но мне очень хочется запустить свой, так как у меня есть база продавцов и каналы продвижения.



От сюда может быть достаточно общая формулировка ТЗ:

Требуется собрать маркетплейс со стандартным функционалом.

Так же я собираю команду, которая будет осуществлять техническую поддержку сайта.