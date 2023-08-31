Маркетплейс цифровых билетов

заполнение карточек и запуск магазина на Озон
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Представьте, что я никогда не работал с маркетплейсами изнутри, но мне очень хочется запустить свой, так как у меня есть база продавцов и каналы продвижения.
От сюда может быть достаточно общая формулировка ТЗ:
Требуется собрать маркетплейс со стандартным функционалом.
Так же я собираю команду, которая будет осуществлять техническую поддержку сайта.
- Похожие заказы
- Интернет-магазины8 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $50
Необходимо настроить с нуля opencart: главная страница Заказ без оплаты, отправки сообщения в телеграм Дизайн по аналогии с сайтами drone.kz Nout.kzИнтернет-магазинынет заявокЗакрыт3 месяца назад
Есть старый интернет-магазин, который работает на CMS Opencart. По ощущениям, работает коряво, но может я просто что-то не понял. Автоматически через добавление товара в панели управления товары на появляются на сайте, опции для них тоже ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт3 месяца назад
Нужно доработать интернет-магазин, выполненный на wordpress + woocommerce. На данный момент сайт частично реализован: сверстан макет, настроены плагины, частично реализован функционал. Сайт будет являться копией https://www.lbamoto.ru/. Необходимо доработать функционал и шаблон для личного кабинета. ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Сейчас перед нами дилемма в контексте рентабельности: стоит ли дорабатывать текущую тему и искать возможности по расширению её функционала (которых может и не оказаться), или переехать на новую тему, где уже есть важные части функционала, ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт3 месяца назад
- $100
Необходимо доработать интернет-магазин на WP + Woocommerce. Доработки верстки, работа с плагинами, мультивалюта, форма обратной связи.Интернет-магазинынет заявокЗавершен3 месяца назад
- $100
Необходимо средствами php и javascript сделать две html-страницы. 1-я страница - простой html-шаблон страницы оплаты. В шаблоне должна быть кнопка, при нажатии на которую, Ваш код должен отправить POST запрос с параметрами платежа к ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен4 месяца назад
Нужно разработать сайт, с подобной архитектурой как в примере Также чтобы платформа сайта в будущем была готова к мультиплатформенности (добавления других городов) Нужен исполнитель, который вначале сможет разработать сайт, а далее сделать из него мультиплатформенный ...Интернет-магазины17 заявокЗакрыт3 месяца назад
Реализовать плагин платежного шлюза «Boxberry» для WooCommerce / CMS WordPress. При помощи официальной документации «Boxberry». Функционал · Принимаемая валюта: USD; · Прием платежей: Visa, MasterCard, PayPal; · Изменение ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен4 месяца назад
- $500
БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ! Оплата за выполненную задачу – рабочий продукт без багов/недоработок. Вы делаете на своем хостинге, демонстрируете результат, согласовываем, оплачиваем, Вы переносите на основной домен. Требования к исполнителю: Опыт в создании ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт3 месяца назад