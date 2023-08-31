Маркетплейс цифровых билетов

$2000
Интернет-магазиныЗакрыт17 заявок78 просмотров
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Представьте, что я никогда не работал с маркетплейсами изнутри, но мне очень хочется запустить свой, так как у меня есть база продавцов и каналы продвижения.

От сюда может быть достаточно общая формулировка ТЗ:
Требуется собрать маркетплейс со стандартным функционалом.

Так же я собираю команду, которая будет осуществлять техническую поддержку сайта.

3 месяца назад
maxabdulov
33 годаУкраина
год в сервисе
Был
12 дней назад
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