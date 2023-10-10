maxabdulov

Абдулов Максим maxabdulov

 
35 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
4 месяца назад
Занимаюсь построением технологичного бизнеса

по всем вопросам можете писать в tg @Budap3st

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$520
выплачено фрилансерам
57%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
4
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

webkey_by
27 лет
2 года в сервисе
Был
15 дней назад
$120
10 баллов
2 месяца назад
Инфо страницы для маркетплейса
Благодарю, было приятно сотрудничать!
Все супер!
Ответный отзыв
webkey_by
27 лет
2 года в сервисе
Был
15 дней назад
$150
10 баллов
2 месяца назад
Визуальное оформление маркетплейса
Дизайн интернет-магазиновДизайн карточекДизайн сайтов
Благодарю, было приятно сотрудничать!
Артем подошел к задаче максимально детально и реализовал все в срок
Ответный отзыв
webkey_by
27 лет
2 года в сервисе
Был
15 дней назад
$150
10 баллов
2 месяца назад
Доп. модули b2b для маркеплейса
Разработка модулейТестирование программного обеспечения
Благодарю, было приятно сотрудничать!
Ответственный и добросовестный исполнитель. Очень приятно работать. Спасибо.
Ответный отзыв
webkey_by
27 лет
2 года в сервисе
Был
15 дней назад
$100
10 баллов
2 месяца назад
Создание стейджа маркетплейса
WooCommerceНастройка плагинов
Благодарю, было приятно сотрудничать!
Отличная работа. Все выполнено в срок и в соответствии с запросом
Ответный отзыв