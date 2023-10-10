maxabdulov

Разработайте бота для Telegram, который будет обрабатывать транзакции пополнения и вывода средств. Бот должен интегрироваться с админпанелью и Google Таблицами, поддерживать методы пополнения через карту и криптовалюту, а также распознавать чеки. Скрипт необходимо реализовать на Python с деплоем в Google Cloud.