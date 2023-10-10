maxabdulov

Необходимо провести реверс-анализ WIN приложения ClubGG, разработанного на Unity. Задача включает изучение методов соединения с сервером и отправки данных. Ожидается создание Python скрипта, который сможет авторизоваться на сервере приложения и отправлять команды кассе.
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- $300Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт7 месяцев назад
- $300
Разработайте бота для Telegram, который будет обрабатывать транзакции пополнения и вывода средств. Бот должен интегрироваться с админпанелью и Google Таблицами, поддерживать методы пополнения через карту и криптовалюту, а также распознавать чеки. Скрипт необходимо реализовать на Python с деплоем в Google Cloud.Прикладное ПО10 заявокЗакрыт10 месяцев назад
- $100
Требуется разработка инфо-страниц для маркетплейса. Включает добавление страницы контактов с согласованием дизайна и создание прочих информационных страниц на основе списка и примерного дизайна.Интернет-магазины1 исполнительЗавершен2 года назад
- $150
Требуется разработка визуального оформления маркетплейса, включая дизайн верхней и нижней части сайта (header & footer), главной страницы, а также шаблонов для категорий и карточек товаров (PLP & PDP). Все элементы должны быть согласованы с заказчиком.Дизайн сайтовнет заявокЗавершен2 года назад
- $150
Требуется разработка дополнительных модулей b2b для маркеплейса. Необходимо получить список методов оплаты от владельца, добавить и протестировать их. Также нужно предоставить доступы для тестирования и подтвердить готовность функционала с владельцем.Интернет-магазинынет заявокЗавершен2 года назад
- $100
Требуется создание стейджа маркетплейса с добавлением и настройкой плагинов Woocommerce и WCFM. Необходимо добавить виртуальные тестовые товары, предоставить доступы для тестирования и продемонстрировать пример онлайн оплаты.Интернет-магазинынет заявокЗавершен2 года назад
- $2000
Необходима разработка маркетплейса для продажи цифровых билетов с учетом стандартного функционала. У заказчика есть база продавцов и каналы продвижения. Также планируется создание команды для технической поддержки сайта.Интернет-магазины17 заявокЗакрыт2 года назад