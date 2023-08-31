Добавить 4 товара в интернет-магазин (CMS Opencart)

Есть старый интернет-магазин, который работает на CMS Opencart. По ощущениям, работает коряво, но может я просто что-то не понял. Автоматически через добавление товара в панели управления товары на появляются на сайте, опции для них тоже не отображаются.



Задача сейчас добавить 4 товара по той же схеме, что на сайте (изображение 1,2), и как-то подключить их к цмс системе. Желательно, чтобы специалист разбирался в Opencart, потому что у меня с ней что-то не так сразу пошло с момента авторизации (изображение 3) и может я не знаю каких-то тонкостей.



Сориентируйте по бюджету и по срокам, пожалуйста.