Разработка не типичного магазина ( тематика PC игры)

Интернет-магазин цифровой продукции с допольнительными функциями по типу "премиум подписок", реферальной системы, скидочной системой и скидочными лимитами.

Front рассматриваем React, Vue, Angular - можете предложить свои решения

Back Django,Java,FastAPi,Ruby, но здесь мы хотели бы исходить из того, на каком языке конкретно вы имеете больше опыта и скорость выполненой работы тоже очень важна для нас, поэтому предлагайте свои решения.

Мы ищем человека или команду (back + front) которые на фулл тайме (в рамках разработки) будут работать над нашим проектом. Если у вас множество заказов или мейн работа и вы можете уделять 2-3 часа в день на нас - вы точно не наш вариант. Нам нужна полная включенность и быстрота выполнения.

От вас хотим услышать, ваш формат работы (сколько часов в день готовы уделять проекту и сколько дней в неделю)

До старта работы пройтись по всем пунктам ТЗ и договорится о окончательной цене (мы не доплняем ТЗ и вы не меняете цену по ходу проекта) В случае если мы дополняем ТЗ мы отдельно проговариваем сколько будет стоить это дополнение.

Мы разбиваем проект на спринты и и начинаем работу через фриланс по каждому спринту с постепенной оплатой.

Сроки выполнения всего сайта мы ставим в рамки 1 месяца, максимум 45 дней после старта работы и до сдачи нам полностью готового сайта.

Повторюсь, люди которые не готовы уделять должное внимание проекту, лучше поищите что-то другое, у нас есть сжатые сроки и мы не готовы возиться с сайтом несколько месяцев.

Front - end

Дизайн

У нас есть дизайн в фигме практически всего сайта кроме нескольких страниц, нужна ваша оценка по адаптации данного дизайна, внести вместе с нами коррективы по дизайну. Верстка HTML\CSS главной страницы в двух варициях у нас есть, в одной нужно внести некоторые коррективы, но для старта работы она вам может помочь с главной страницей.

Первое о чем мы сразу будем общаться это адаптация, для нас важно понимание от вас, что вы знаете как её сделать качественно для 2к+, 1920, 1600 и 1280. Мобильные версии сайта нам не очень важно, но тем не менее приемлимость какую-то сделать нужно.

Верстка составляет всего 5-7 страниц, 3-4 pop up меню

Нужно будет сделать 2-3 простейшие анимации

Back-end.

1.Авторизация пользователей

2.Систему ролей юзеров

3.Личный кабинет

4.Премиум подписку, которую можно покупать другому пользователю сайта. (для премиум пользователей может менятся цена товаров, открываться другие товары или некоторая информация на сайте)

5. Систему скидок и скидочный лимит для премиум юзеров

6.Интеграцию с крипто гейтами для оплаты на сайте

7.Авторизацию в дискорде через логин и пароль на сайте ( нужно сделать простого бота для авторизации в дискорде)

8.Гибкую реферальную систему с упарвлением из админки

9.Базу данных по продажам, юзерам и тд.

10.Реализовать защиту наших цифровых товаров (шифрование ключей в базе)

11.Гибкое управление товарами и ценами в админке

12.Возможность делать посты текста,видео,аудио на отдельных страницах сайта с форматированием

текста.

Подробное ТЗ у нас есть, повторюсь дизайн в фигме есть, две версии верстки HTML/CSS главной страницы тоже есть.

Цены за проект и сроки будем обговоривать уже в рамках собеседования, при отклике предлагайте свои вилки по цене.