Добавление второго языка (укр) в магазине на Битрикс (проект старый)

Интернет-магазиныЗакрыт4 заявки84 просмотра
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Необходимо добавить 2ой язык (укр) в  интернет магазин работает на битриксе проект еще 2016 года.

Также добавить в шапку переключатель языков и по возможности баннер который предлагал выбор языка

3 месяца назад
guest_1694696802210
Украина
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад