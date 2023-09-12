Opencart + cdek

Интернет-магазиныЗакрыт3 заявки139 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется адаптация модуля доставки сдэк с модулем simple checkout. Тема стандартная.

OpenCart
3 месяца назад
asphix
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад