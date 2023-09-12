Парсер Яндекс маркета по API

Необходимо добавить 2ой язык (укр) в интернет магазин работает на битриксе проект еще 2016 года. Также добавить в шапку переключатель языков и по возможности баннер который предлагал выбор языка
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть магазин ан woocommerce
Нужно спарсить товары с магазина (нашего) на я.маркете в woocommerce, по крону, обновление каждые 6 часов (по фиду от я.маркет не получится, подробнее об этом в телеге).
Предложите сроки и стоимость.
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