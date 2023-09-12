Парсер Яндекс маркета по API

Интернет-магазиныЗакрыт2 заявки144 просмотра
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Есть магазин ан woocommerce

Нужно спарсить товары с магазина (нашего) на я.маркете в woocommerce, по крону, обновление каждые 6 часов (по фиду от я.маркет не получится, подробнее об этом в телеге).

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3 месяца назад
YeremYan
Ерем 
24 годаРоссия
2 года в сервисе
Был
19 часов назад