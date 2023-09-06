Нужен специалист по openstreetmap для создания карты на сайте

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка56 просмотров
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Нужен человек с опытом работы osm для создания Кастом (адекватной карты) для сайта

была карта на map box , уже не влазим в бесплатный тариф

нужен визуал норм карты (примерно как на 2гис)

4 месяца назад
guest_16657803523258
Украина
год в сервисе
Был
24 дня назад