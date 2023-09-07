Техническое задание на переделывание сайта

Доброго дня! Ссылку на сайт отправлю уже непосредственно исполнителю. [b]Задача:[/b] Если добавить товары из меню, появится кнопка корзины при нажатии на которую скроллится к оформлению заказа. И вот нужно, чтобы при нажатии на кнопку "оформить заказ" была проверка ...