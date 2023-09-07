Техническое задание на переделывание сайта

Веб-программированиеЗакрытнет заявок89 просмотров
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Добавить дополнительное узкое меню над хедером сайта используя MainMenu.

Переделать хедер согласно дизайну, используя виджеты: Header Shopping Cart Widjet Area, Header Search Widjet Area, Header Service Widjet Area.

ТЗ отправлю после ответа на заказ.

4 месяца назад
Fiterino
Денис 
23 годаРоссия
4 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад