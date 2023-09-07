Ищу программиста

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки32 просмотра
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Добрый вечер.

Ищу программиста для того, чтобы разработать несколько плагинов для 

WordPress.

Первый плагин: На базе AI,(чат бот) то есть для того, чтоб писать тексты.

Второй плагин: Плагин, который будет показывать погоду скажем, на 5-7 дней вперед

Третий плагин: Плагин, который будет показывать местную валюту.  

Прилагаю скан для удобства.

3 месяца назад
guest_1694184077114
Израиль
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
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