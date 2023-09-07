Добрый вечер.

Ищу программиста для того, чтобы разработать несколько плагинов для

WordPress.

Первый плагин: На базе AI,(чат бот) то есть для того, чтоб писать тексты.

Второй плагин: Плагин, который будет показывать погоду скажем, на 5-7 дней вперед

Третий плагин: Плагин, который будет показывать местную валюту.

Прилагаю скан для удобства.