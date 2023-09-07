Модуль оплаты для xenforo 2

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки57 просмотров
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Нужно сделать модуль оплаты для xenforo 2.

Платежка и api в гугл докс https://docs.google.com/document/d/1u0u2MS0qpy_ymETmuJrIe4fqpleo4xeOOUJU6UYoplg/edit?usp=sharing

3 месяца назад
st1ks
34 годаБеларусь
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад