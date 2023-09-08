Заполнение модального окна контентом

Веб-программированиеЗавершеннет заявок2 просмотра
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Заполнение модального окна контентом, версткой , JS, CSS, кое-какие правки на сайте

4 месяца назад
menting84
Вика 
39 летКазахстан
7 месяцев в сервисе
Была
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
gleb_freelancer
Глеб Мизгулин 
20 летУкраина
4 года в сервисе
Был
12 дней назад
4 месяца назад
$5
1 день
UAH
Исполнено в срок, четко и профессионально. Рекомендую!
Снова поработал с Викторией, отличный заказчик! Задачи четкие, всегда на связи! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.