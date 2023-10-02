Нужно разработать по новой качественно сайт

Веб-программированиеЗавершен17 заявок85 просмотров
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Добрый день, есть сайт плохо разработан, не профессионалами (долго грузится, плохая производительность, некоторые элементы неправильно отображены). Нужно по такому же функционалу и внешнему виду разработать новый с нуля Качественно!! Все подробности и ссылки скину исполнителю в ЛС.

3 месяца назад
guest_16922093080136
Эстония
4 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
DimaKapish
Дмитрий 
22 годаУкраина
год в сервисе
Был
3 дня назад
3 месяца назад
$17
1 день
UAH
Коммуникация и связь с разработчиком на высшем уровне! Выполнение поставленных задач четко в сроки и в соответствии требованиям.
Четкая постановка задач. Своевременные выплаты. Готовность к новым идеям. И это только минимум из того, что мне понравилось при работе с Ильей