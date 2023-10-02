Нужно разработать по новой качественно сайт

Добрый день, есть сайт плохо разработан, не профессионалами (долго грузится, плохая производительность, некоторые элементы неправильно отображены). Нужно по такому же функционалу и внешнему виду разработать новый с нуля Качественно!! Все подробности и ссылки скину исполнителю в ЛС.