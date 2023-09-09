Техническое задание на разработку: Telegram бот для SMM

$400
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок135 просмотров
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Основные требования:

  • Навигационные сообщения обновляются в рамках одного пункта меню.

  • Вся навигация по выбранной опции (например, "Создать новый заказ") осуществляется в рамках одного сообщения.

  • В каждом пункте меню присутствует опция возврата "назад".

Ориентировочный пример бота:smoapp_bot

Основная навигация для пользователя:

  1. Создать заказ:

    • Выбор товара.

    • Указание количества.

    • Предоставление URL целевой страницы.

  2. Мои заказы:

    • Просмотр детальной информации и статусов заказов.

  3. Мой баланс:

    • Просмотр текущего баланса.

    • Возможность пополнения баланса.

  4. Заработать:

    • Участие в реферальной системе.

  5. Помощь и FAQ:

    • Инструкции по использованию бота.

    • Ответы на часто задаваемые вопросы.

  6. Чеки:

    • Просмотр и активация чеков (ориентировочный пример: tegromoneybot).

    • Если чек активирован новым пользователем, данный пользователь становится рефералом пригласившего.

  7. Создание своего бота:

    • Возможность для пользователей создать свой персональный бот, привязанный к основному.

    • Пользователи, заходящие в такой бот, автоматически становятся рефералами создателя.

Административная панель:

  1. Управление категориями и товарами:

    • Добавление, редактирование и удаление.

  2. Заказы:

    • Просмотр, редактирование статусов и управление заказами.

  3. Автоматическая интеграция с внешними сервисами:

    • Автоматическая отправка заказов на внешние платформы.

  4. Рассылка:

    • Возможность создания и отправки рассылок всем пользователям бота.

  5. Редактирование сообщений:

    • Возможность изменения стандартных сообщений бота.

Интеграции с API:

  • Интеграция с Tegro Money для реализации платежных функций.

  • Интеграция с SMO Service Media для оформления и отправки заказов, а также отслеживания их статусов.

Дополнительные ресурсы:

3 месяца назад
AdelSMOSERVICE
Аделина 
22 годаУкраина
4 года в сервисе
Была
2 месяца назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям
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