Текущая тема магазина на платформе Shopify столкнулась с проблемами, которые мешают ее запуску. Главные вопросы касаются производительности, удобства использования редактора тем Shopify и интеграции определенных приложений. Производительность замедлена, особенно при загрузке домашней страницы, страницы продуктов ...
Техническое задание на разработку: Telegram бот для SMM
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Основные требования:
Навигационные сообщения обновляются в рамках одного пункта меню.
Вся навигация по выбранной опции (например, "Создать новый заказ") осуществляется в рамках одного сообщения.
В каждом пункте меню присутствует опция возврата "назад".
Ориентировочный пример бота:smoapp_bot
Основная навигация для пользователя:
Создать заказ:
Выбор товара.
Указание количества.
Предоставление URL целевой страницы.
Мои заказы:
Просмотр детальной информации и статусов заказов.
Мой баланс:
Просмотр текущего баланса.
Возможность пополнения баланса.
Заработать:
Участие в реферальной системе.
Помощь и FAQ:
Инструкции по использованию бота.
Ответы на часто задаваемые вопросы.
Чеки:
Просмотр и активация чеков (ориентировочный пример: tegromoneybot).
Если чек активирован новым пользователем, данный пользователь становится рефералом пригласившего.
Создание своего бота:
Возможность для пользователей создать свой персональный бот, привязанный к основному.
Пользователи, заходящие в такой бот, автоматически становятся рефералами создателя.
Административная панель:
Управление категориями и товарами:
Добавление, редактирование и удаление.
Заказы:
Просмотр, редактирование статусов и управление заказами.
Автоматическая интеграция с внешними сервисами:
Автоматическая отправка заказов на внешние платформы.
Рассылка:
Возможность создания и отправки рассылок всем пользователям бота.
Редактирование сообщений:
Возможность изменения стандартных сообщений бота.
Интеграции с API:
Интеграция с Tegro Money для реализации платежных функций.
Интеграция с SMO Service Media для оформления и отправки заказов, а также отслеживания их статусов.
Дополнительные ресурсы:
Прикрепленный PDF-файл с подробным описанием.
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