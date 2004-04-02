Чат

$100
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки125 просмотров
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Треба зробити плагін чату для вордпресс
Плагін має встановлюватись та працювати як чат між юзерами вордпрессу
Також має бути іконка з посиланням на сторінку чату і сповіщення про нові повідомлення

3 месяца назад
Dem4ak
Роман 
32 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
2 месяца назад