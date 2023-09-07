Плагин к nvidia omniverse

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка65 просмотров
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Необходимо написать плагин к nvidia omniverse на python.

Официальный примерный образец можно посмотреть тут

https://github.com/NVIDIA-Omniverse/kit-extension-sample-asset-search

3 месяца назад
aykuzmin
46 летГермания
14 лет в сервисе
Был
месяц назад