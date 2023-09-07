Корректировки сайта Нужно обновить сайт на джумле , добавление новых инструментов, поправка сетки категорий , поправки в мобильной версии Точнее, у нас очень старая версия джумли и ддумшопа Нужно перенести на новые версии Нужно ...
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Необходимо написать плагин к nvidia omniverse на python.
Официальный примерный образец можно посмотреть тут
https://github.com/NVIDIA-Omniverse/kit-extension-sample-asset-search
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