Корректировки сайта на Joomla

Корректировки сайта

Нужно обновить сайт на джумле , добавление новых инструментов, поправка сетки категорий , поправки в мобильной версии

Точнее, у нас очень старая версия джумли и ддумшопа

Нужно перенести на новые версии

Нужно перенести все на последние версии

И еще у еас интеграция с 1с нужно его сохранить