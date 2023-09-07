Корректировки сайта на Joomla

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка59 просмотров
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Корректировки сайта

Нужно обновить сайт на джумле , добавление новых инструментов, поправка сетки категорий , поправки в мобильной версии
Точнее, у нас очень старая версия джумли и ддумшопа
Нужно перенести на новые версии
Нужно перенести все на последние версии
И еще у еас интеграция с 1с нужно его сохранить

Joomla
3 месяца назад
smartartcoder
Петр 
32 годаУкраина
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад