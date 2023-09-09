Доработка фронта веб-проекта на yii2

$50
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка100 просмотров
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Требуется доработать фронт вебпроект со стеком: php, yii2, jquery, согласно ТЗ и указанного бюджета. Разработка через гитхаб. Опыт работы с php обязателен. ТЗ: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1w6CiVEQUZCf7hNdSUCJbxM8CKvMeAiYeuCifs3ffIEc/edit?usp=sharing
P.S. Предложения команд и вебстудий не интересуют.

3 месяца назад
sergbels
Сергей 
50 летБеларусь
9 месяцев в сервисе
Был
3 месяца назад