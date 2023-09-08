Написать функционал небольшого плагина на WordPress

$100
Веб-программированиеЗакрыт6 заявок98 просмотров
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Немного php, js. Подробное ТЗ в личку

WordPress
3 месяца назад
sokolenkonatali
Наталия 
36 летУкраина
год в сервисе
Была
3 месяца назад
12 отзывов(-1)