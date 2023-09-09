Настроить выгрузку из Amocrm в Google Data Studio

Нужно создать отчет из амо на двух страницах:

- С возможностью видеть весь отдел и каждого отдельного менеджера

- С возможностью видеть любой период

(У нас 2 воронки, в одной необработанные лиды, в другой обработанные качественные, брони показывается, напимер, согласну этапу сделки, который так называется. Это я к тому, что настроить по логике не сложно будет:))

1. Лиды:

- Количество полученных лидов

- Количество обработанных

- Количество необработанных

- Количество конвертированных лидов

- Количество забракованных Лидов

- Причины отказа

Внизу 2 графика:

- Количество зашедших Лидов с возможностью смотреть в разрезе дней, недель, месяцев

- Количество качественных

Также нужно обавить возможность углубиться в каждую из цифр (например, 3 необработанных Лида у кого-то. При нажатии откроется снегерированная таблица с номерами и ссылками на сделку в амо)

2. Сделки:

- Количество сделок с разделением по этапам и возможностью посмотреть отдельно по каждому менеджеру (опять же, всё кликабельно)

- Количество показов сегодня (по задачам нужно настроить)

- Количество показов завтра (-//-//)

- Количество забракованных сделок

- Причины брака

- Количество броней принято (или договорился на бронь) (оба - этапы сделки)

- Задач на сегодня (кол-во)

- Просроченные задачи (кол-во)

Сколько сделок без задач

Внизу 2 графика:

- Количество броней

- Количество сделок