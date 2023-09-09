Настроить выгрузку из Amocrm в Google Data Studio

Правки модуля на bitrix. Модуль старый, после обновления работает некорректно. Подробное ТЗ по запросу.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать отчет из амо на двух страницах:
- С возможностью видеть весь отдел и каждого отдельного менеджера
- С возможностью видеть любой период
(У нас 2 воронки, в одной необработанные лиды, в другой обработанные качественные, брони показывается, напимер, согласну этапу сделки, который так называется. Это я к тому, что настроить по логике не сложно будет:))
1. Лиды:
- Количество полученных лидов
- Количество обработанных
- Количество необработанных
- Количество конвертированных лидов
- Количество забракованных Лидов
- Причины отказа
Внизу 2 графика:
- Количество зашедших Лидов с возможностью смотреть в разрезе дней, недель, месяцев
- Количество качественных
Также нужно обавить возможность углубиться в каждую из цифр (например, 3 необработанных Лида у кого-то. При нажатии откроется снегерированная таблица с номерами и ссылками на сделку в амо)
2. Сделки:
- Количество сделок с разделением по этапам и возможностью посмотреть отдельно по каждому менеджеру (опять же, всё кликабельно)
- Количество показов сегодня (по задачам нужно настроить)
- Количество показов завтра (-//-//)
- Количество забракованных сделок
- Причины брака
- Количество броней принято (или договорился на бронь) (оба - этапы сделки)
- Задач на сегодня (кол-во)
- Просроченные задачи (кол-во)
Сколько сделок без задач
Внизу 2 графика:
- Количество броней
- Количество сделок
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