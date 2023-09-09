Необходима интеграция POSTER P с системой управления отелем, CLOCK pms

Необходима интеграция с системой управления отелем, clock pms

https://api-docs.clock-software.com/

https://dev.joinposter.com/en

Также как как это уже сделано для BED24

т.е. из CLOCK нужно передавать данные гостей (имя и номер комнаты) - из ПоС нужно передавать чарджи в разные разделы фолио гостя (по категориям - еда, спа, доп услуги, магазин)