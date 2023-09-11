JS Fullstack-разработчик Node + React на проектную занятость.

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок24 просмотра
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Срок проекта: 1-1.5 мес.

Расширение на серверной основе для работы над одной из социальных сетей.

Примерный функционал: выгрузка аналитики в таблицы, фильтр запрещенных слов, работа расширения без участия пользователя (через сервер), всплывающие уведомления о новых подписках, сохраняющаяся информация о пользователе.

Также готовы рассмотреть и другой стэк, позволяющий выполнить задачи.

React
3 месяца назад
guest_1694487190714
Таиланд
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад