Нужно увеличить размеры фото подкатегорий в opencart 2.3

Веб-программированиеЗавершен1 заявка56 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день. Нужно увеличить размеры фото подкатегорий в opencart 2.3, как в самой категории, так и в выпадающем меню.

Сайт: http://mskbaget.ru

Сейчас размер 100 на 100 px, нужно 300 на 300 px

Жду от вас сроки и стоимость

OpenCart
3 месяца назад
rigo
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям
Выбранный исполнитель
lex_kosta
Алексей 
35 летКазахстан
13 лет в сервисе
Был
2 часа назад
3 месяца назад
$10
1 день
RUB
Очень доволен работой ю. Быстро и профессионально. Рекомендую исполнителя
Понятное задание, приятное общение, оплата сразу, рекомендую!