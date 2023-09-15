Добрый день. Нужно увеличить размеры фото подкатегорий в opencart 2.3, как в самой категории, так и в выпадающем меню.

Сайт: http://mskbaget.ru

Сейчас размер 100 на 100 px, нужно 300 на 300 px

Жду от вас сроки и стоимость