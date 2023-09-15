Нам нужен не сложный телеграмм бот для которого будет создан специальный сайт, в котором будет автоматически запускаться реклама в рандомном порядке на 30 секунд, после чего сайт должен перекинуть пользователя обратно в бота, за просмотр ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день! Нужно спарсить товары с одного сайта и перенести их на опен карт или подготовить их для импорта на опен карт
- Похожие заказы
- Веб-программирование10 заявокЗакрыт2 месяца назад
Шукаю розробника для створення веб-проєкту-агрегатора на пітоні. Задача сайту парсити існуючі новостні сайти, забираючи контент і створюючи його у себе із посиланням на джерело. Детальніше готовий проговорити із спеціалістомВеб-программирование3 заявкиЗакрыт2 месяца назад
- $1000
Есть социальная сеть, в которой регистрируются и общаются люди в чате. Наше ПО логинится во много аккаунтов и собирает неотвеченные чаты из этих аккаунтов, дает возможность работать в одном интерфейсе от лица большого ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт2 месяца назад
Нужно написать программу или скрипт автозалива видео в тикток в несколько акаунтов сразу. Наверное это должен быть какой то браузер или взять файрфокс портейбл и создать кучу профилей, где в каждом будет указан ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт2 месяца назад
Добрый вечер, нужно решить проблему что на скрине. Chromedriver версии 116 установил но все равно не запускает парсерВеб-программирование3 заявкиЗакрыт2 месяца назад
Добрый день. Нужно увеличить размеры фото подкатегорий в opencart 2.3, как в самой категории, так и в выпадающем меню. Сайт: http://mskbaget.ru Сейчас размер 100 на 100 px, нужно 300 на 300 px ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен3 месяца назад
Необходимо создать хромакей для вебкамеры на сайте с помощью JS или jQuery. Указывайте бюджет и сроки. Только Украина!Веб-программированиенет заявокЗакрыт2 месяца назад
Добрый день! Имеется сайт. https://ehub.inspire.kz/catalog/23323 код в шаблоне на голом php. Нужно оживить фильтры слева и сортировки + поиск. Также нужно сделать вывод товаров по 20 штук с кнопкой загрузить еще. ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт2 месяца назад
Мы стартап который занимается разработкой и развитием механизма взаимодействий водителей и пассажиров по междугородным поездкам.Веб-программирование10 заявокЗакрыт2 месяца назад
Срок проекта: 1-1.5 мес. Расширение на серверной основе для работы над одной из социальных сетей. Примерный функционал: выгрузка аналитики в таблицы, фильтр запрещенных слов, работа расширения без участия пользователя (через сервер), всплывающие ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт2 месяца назад