Сайт на вордпресс, карго из Китая, сделать возможность заказывать

$100
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки83 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть ТЗ, нужно разработать систему заказов через сайт. Чтобы клиент вставлял ссылку и формировался заказ. ТЗ Ниже.

3 месяца назад
Sekoko
Глеб 
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 дней назад
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