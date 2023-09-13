Создание не сложного проекты на node.js, который предназначен для автоматизации действий при использование библиотек puppeteer, playwright или других на node.js.

Только использующихся для этих целей для chromium браузера.

Нужно сделать автоматизация регистрации аккаунтов, эмуляция поведения человека, переходы на товары по определенному алгоритму и прочие эмуляции действий рядового покупателя.

chromium профиля будут созданы на базе антидетект браузера undetectable, работа с которыми будет производится по апи.