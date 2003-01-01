Прямой прием платежей BTC, USDT

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки17 просмотров
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Здравствуйте, необходимо помочь настроить на сервере прямой прием платежей BTC, USDT (erc, trc), без сторонних шлюзов.

3 месяца назад
guest_1694886888965
Турция
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад