Внести правки для сайта на БИТРИКС

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки50 просмотров
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Приветствую

Есть несколько сайтов на CMS Битрикс для которых нужно внести правки и по верстке и по системе Битрикс.

Нужен человек хорошо разбирающийся в CMS Битрикс .

Прошу написать контакты и сумму оплаты в час.

3 месяца назад
Genus
33 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
месяц назад