Подключить платежную систему

$100
Веб-программированиеЗакрыт8 заявок87 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте, нужно подключить платёжную систему на сайт знакомств

3 месяца назад
guest_16010535335059
Украина
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад