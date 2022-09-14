Создать HTML страницу, с выводом данных из Гугл таблицы

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Закрыт4 заявки264 просмотра

Суть заключается в следующем. Есть база участников проекта, которым начисляются баллы. Нужно организовать вывод этих баллов по коду(ID) этого участника из таблицы Excel, которая загружена в Гугл облаке.

Получается участник заходит на страницу, вводит свой номер, нажимает на кнопку и ему выводится количество баллов. Сама таблица будет содержать 2 столбца - ID участника и его баллы.

HTML
3 года назад
guest_16631456363183
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