Необходимо срочно выполнить задания по SQL, указанные в документе. Ищется фрилансер с опытом работы с базами данных, способный быстро и качественно выполнить поставленные задачи.
Требуется сделать веб-страницу для печати пропуска
Добрый день,
Требуется сделать веб-страницу для вывода данных из MySQL и формой для правки этих данных и отправкой данных на печать.
Пример веб-страницы прикрепляю.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Базы данных2 заявкиЗакрыт3 года назад
Ищем разработчика для доработки сайта клиники на Django. Необходимы навыки работы с Python, HTML, CSS, JS и базами данных (MySQL, SQLite, PostgreSQL). Опыт от 1,5 до 2 лет. Работа совместно с SEO-разработчиком, требуется помощь в ведении проекта и доработке отдельных страниц.Базы данных1 исполнительЗавершен3 года назад
- $40
Задача заключается в извлечении ключа из токена с неизвлекаемым ключом рутокен. Необходимо подробно описать процесс и методы, используемые для выполнения этой задачи.Базы данныхнет заявокЗакрыт3 года назад
Требуется составить базу всех детских садиков и развивающих центров в Алматы, используя данные из 2ГИС. Необходимо предоставить отдельные таблицы с наименованием, контактами и адресами для каждого учреждения.Базы данных7 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработать календарно-сетевой план-график в ORACLE PRIMAVERA P6 на основе предоставленного графика из Excel. Необходимы навыки работы с программным обеспечением для управления проектами.Базы данных3 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется помощь с Microsoft Access для работы с базами данных. Необходимо решить задачи, связанные с созданием и управлением базами данных в данной программе.Базы данных2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется интегрировать функционал выгрузки истории чата, созданного на Node JS с использованием MongoDB. Необходимо реализовать возможность скачивания истории в формате txt по нажатию кнопки. Ожидается, что фрилансер имеет опыт работы с Node JS и MongoDB.Базы данных1 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется настроить или переписать парсер для Steam, который будет работать с играми CS:GO и Dota 2. Необходимо устранить ошибки парсинга, увеличить скорость до 16-20 тысяч предметов в час и правильно оценивать предметы. Парсер должен быть установлен на VPS с 512 МБ ОЗУ. Знание Docker обязательно.Базы данных2 заявкиЗакрыт3 года назад
Ищется специалист по Google таблицам для оптимизации финансового отчета, который сейчас ведется только для KazanExpress. Задача - адаптировать таблицу для аналитики по трем маркетплейсам: WB, OZON и KazanExpress. Важно, чтобы структура таблицы автоматически рассчитывала показатели на основе введенных данных. Возможность предложить устойчивый код для интеграции данных также приветствуется.Базы данных1 заявкаЗакрыт3 года назад
Необходимо автоматизировать вывод товаров с планируемой отгрузкой из трех листов Google Таблицы на отдельный лист 'Отгрузка План'. Требуется создать таблицу с артикулами, штрихкодами, количеством и выбором коробов от 1 до 15. Данные должны обновляться автоматически при изменении значений в столбце 'Отгрузка План'. Также требуется объяснить, как добавить созданную функцию в оригинальный файл.Базы данных1 исполнительЗавершен3 года назад