Требуется помощь в создании формы в Access с использованием первичных данных из Excel. Необходимо разработать и оформить форму, следуя предоставленному примеру. Укажите, какие данные необходимо включить и как они должны отображаться.
Парсер с Яндекс карт
Добрый день!
Нужен парсер, который будет собирать контакты с Яндекс карт по заданным критериям (список запросов, по очереди) и сохранять данные в базу данных (файл эксель или экспортируемая БД в файл эксель по запросу).
Пример запроса: Стоматология, Москва, район Сокольники
Какие данные указывать в базу данных (если какие-то данные отсутствуют, то поле остаётся пустым):
1. Запрос
2. Название компании
3. Категория (указывается в карточке компании под названием)
4. Адрес
5. Телефон
6. Соц. сеть
7. Сайт
далее нужно спарсить из сайта:
8. Телефон
9. e-mail
По окончанию сбора, нужно проверить данные на дубли (по полям № 2 и 5), удалить дубли только при условии, что в этих двух полях точное совпадение.
Во избежание блокировки Яндексом, на хостинге нужно будет поставить бесплатный VPN.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Базы данных5 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо разработать HTML-страницу, позволяющую участникам проекта вводить свой ID для получения информации о начисленных баллах. Данные будут извлекаться из Гугл таблицы с двумя столбцами: ID участника и его баллы. После ввода номера и нажатия кнопки, пользователю будет отображено количество баллов. Требуется обеспечить корректное взаимодействие с таблицей в облаке.Базы данных4 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо разработать веб-страницу, которая будет выводить данные из базы данных MySQL. Страница должна включать форму для редактирования этих данных и возможность отправки на печать. Пример веб-страницы предоставлен.Базы данных1 исполнительЗавершен3 года назад
Необходимо срочно выполнить задания по SQL, указанные в документе. Ищется фрилансер с опытом работы с базами данных, способный быстро и качественно выполнить поставленные задачи.Базы данных2 заявкиЗакрыт3 года назад
Ищем разработчика для доработки сайта клиники на Django. Необходимы навыки работы с Python, HTML, CSS, JS и базами данных (MySQL, SQLite, PostgreSQL). Опыт от 1,5 до 2 лет. Работа совместно с SEO-разработчиком, требуется помощь в ведении проекта и доработке отдельных страниц.Базы данных1 исполнительЗавершен3 года назад
- $40
Задача заключается в извлечении ключа из токена с неизвлекаемым ключом рутокен. Необходимо подробно описать процесс и методы, используемые для выполнения этой задачи.Базы данныхнет заявокЗакрыт3 года назад
Требуется составить базу всех детских садиков и развивающих центров в Алматы, используя данные из 2ГИС. Необходимо предоставить отдельные таблицы с наименованием, контактами и адресами для каждого учреждения.Базы данных7 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработать календарно-сетевой план-график в ORACLE PRIMAVERA P6 на основе предоставленного графика из Excel. Необходимы навыки работы с программным обеспечением для управления проектами.Базы данных3 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется помощь с Microsoft Access для работы с базами данных. Необходимо решить задачи, связанные с созданием и управлением базами данных в данной программе.Базы данных2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется интегрировать функционал выгрузки истории чата, созданного на Node JS с использованием MongoDB. Необходимо реализовать возможность скачивания истории в формате txt по нажатию кнопки. Ожидается, что фрилансер имеет опыт работы с Node JS и MongoDB.Базы данных1 заявкаЗакрыт3 года назад