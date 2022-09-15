Парсер с Яндекс карт

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрыт2 заявки516 просмотров

Добрый день!

Нужен парсер, который будет собирать контакты с Яндекс карт по заданным критериям (список запросов, по очереди) и сохранять данные в базу данных (файл эксель или экспортируемая БД в файл эксель по запросу).

Пример запроса: Стоматология, Москва, район Сокольники

Какие данные указывать в базу данных (если какие-то данные отсутствуют, то поле остаётся пустым):

1. Запрос

2. Название компании

3. Категория (указывается в карточке компании под названием)

4. Адрес

5. Телефон

6. Соц. сеть

7. Сайт

далее нужно спарсить из сайта:

8. Телефон

9. e-mail

По окончанию сбора, нужно проверить данные на дубли (по полям № 2 и 5), удалить дубли только при условии, что в этих двух полях точное совпадение.

Во избежание блокировки Яндексом, на хостинге нужно будет поставить бесплатный VPN. 

3 года назад
z24z
41 год
13 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

medvedprivet
Медведев 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 отзыва(-3)
3 года назад
$50
2 дня
Escrow
Сотрудничество не состоялось

Заявки фрилансеров

Владимир
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
25 дней назад
3 года назад
medvedprivet
Медведев 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 отзыва(-3)
3 года назад

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