Добрый день!

Нужен парсер, который будет собирать контакты с Яндекс карт по заданным критериям (список запросов, по очереди) и сохранять данные в базу данных (файл эксель или экспортируемая БД в файл эксель по запросу).

Пример запроса: Стоматология, Москва, район Сокольники

Какие данные указывать в базу данных (если какие-то данные отсутствуют, то поле остаётся пустым):

1. Запрос

2. Название компании

3. Категория (указывается в карточке компании под названием)

4. Адрес

5. Телефон

6. Соц. сеть

7. Сайт

далее нужно спарсить из сайта:

8. Телефон

9. e-mail

По окончанию сбора, нужно проверить данные на дубли (по полям № 2 и 5), удалить дубли только при условии, что в этих двух полях точное совпадение.

Во избежание блокировки Яндексом, на хостинге нужно будет поставить бесплатный VPN.