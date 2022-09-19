Создать облачную базу данных для организации

  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
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Создать облачную базу данных с различными уровнями доступа. К примеру: Есть 5 комнат. В каждой комнате 5 мест для хранения. К каждой комнате есть доступ у руководителя этой комнаты. Он там фиксирует сколько мест занято в его комнате, сколько свободно, и при нажатии на отдельное место показывает, что там хранится подробно. Еще должен быть доступ у руководителя организации, который видел всю картину в целом. Желательно с приятным и понятным интерфейсом. Если найду подходящий отклик объясню все еще подробнее.

3 года назад
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