Необходим парсер для сбора контактов с Яндекс карт по заданным критериям. Парсер должен сохранять данные в базу данных или файл Excel, включая название компании, адрес, телефон и другие данные. Также требуется проверка на дубли и установка бесплатного VPN для предотвращения блокировок.
Создать облачную базу данных для организации
Создать облачную базу данных с различными уровнями доступа. К примеру: Есть 5 комнат. В каждой комнате 5 мест для хранения. К каждой комнате есть доступ у руководителя этой комнаты. Он там фиксирует сколько мест занято в его комнате, сколько свободно, и при нажатии на отдельное место показывает, что там хранится подробно. Еще должен быть доступ у руководителя организации, который видел всю картину в целом. Желательно с приятным и понятным интерфейсом. Если найду подходящий отклик объясню все еще подробнее.
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