Создать облачную базу данных с различными уровнями доступа. К примеру: Есть 5 комнат. В каждой комнате 5 мест для хранения. К каждой комнате есть доступ у руководителя этой комнаты. Он там фиксирует сколько мест занято в его комнате, сколько свободно, и при нажатии на отдельное место показывает, что там хранится подробно. Еще должен быть доступ у руководителя организации, который видел всю картину в целом. Желательно с приятным и понятным интерфейсом. Если найду подходящий отклик объясню все еще подробнее.