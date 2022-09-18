Оптимизировать таблицу в EXEL с данными по датам.

$117
  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрыт22 заявки607 просмотров

Необоходимо в большой таблице, состоящей из людей и данных их лаб.исследований, отсортировать напротив каждого человека и параметра анализа его данные по этим анализам и удалить лишние даты. ПОдробнее в ЛС

3 года назад
guest_1663523796564
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Све
 
74 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Леся
 
24 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Андрей
 
33 года
3 года в сервисе
Был
25 дней назад
3 года назад
Никита
 
33 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Ольга
 
52 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Федосий
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Никита
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Тигран
 
45 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Анна
 
42 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Дмитрий
 
34 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Бекхан
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Нурайым
 
32 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Елена
 
43 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Сирожиддин
 
22 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Ольга
 
26 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Алина
 
27 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Роман
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Никита
 
24 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Дмитрий
 
22 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Елизавета
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Михаил
 
32 года
4 года в сервисе
Был
3 дня назад
25 отзывов(-1)
3 года назад
Илья
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Парсер с Яндекс карт

    $50

    Необходим парсер для сбора контактов с Яндекс карт по заданным критериям. Парсер должен сохранять данные в базу данных или файл Excel, включая название компании, адрес, телефон и другие данные. Также требуется проверка на дубли и установка бесплатного VPN для предотвращения блокировок.

    Базы данных1 исполнитель
    Закрытнет даты

  • Форма в Access

    Требуется помощь в создании формы в Access с использованием первичных данных из Excel. Необходимо разработать и оформить форму, следуя предоставленному примеру. Укажите, какие данные необходимо включить и как они должны отображаться.

    Базы данных5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать HTML страницу, с выводом данных из Гугл таблицы

    Необходимо разработать HTML-страницу, позволяющую участникам проекта вводить свой ID для получения информации о начисленных баллах. Данные будут извлекаться из Гугл таблицы с двумя столбцами: ID участника и его баллы. После ввода номера и нажатия кнопки, пользователю будет отображено количество баллов. Требуется обеспечить корректное взаимодействие с таблицей в облаке.

    HTML
    Базы данных4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Требуется сделать веб-страницу для печати пропуска

    Необходимо разработать веб-страницу, которая будет выводить данные из базы данных MySQL. Страница должна включать форму для редактирования этих данных и возможность отправки на печать. Пример веб-страницы предоставлен.

    MySQL
    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Сайт на Django + Питон

    Ищем разработчика для доработки сайта клиники на Django. Необходимы навыки работы с Python, HTML, CSS, JS и базами данных (MySQL, SQLite, PostgreSQL). Опыт от 1,5 до 2 лет. Работа совместно с SEO-разработчиком, требуется помощь в ведении проекта и доработке отдельных страниц.

    BootstrapCSSDjangoHTMLJavaScript
    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Составить базу всех садиков и детских развивашек по городу Алматы 2ГИС

    Требуется составить базу всех детских садиков и развивающих центров в Алматы, используя данные из 2ГИС. Необходимо предоставить отдельные таблицы с наименованием, контактами и адресами для каждого учреждения.

    Базы данных7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработать Календарно-сетевой график в ORACLE PRIMAVERA P6

    Требуется разработать календарно-сетевой план-график в ORACLE PRIMAVERA P6 на основе предоставленного графика из Excel. Необходимы навыки работы с программным обеспечением для управления проектами.

    Базы данных3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Microsoft access

    Требуется помощь с Microsoft Access для работы с базами данных. Необходимо решить задачи, связанные с созданием и управлением базами данных в данной программе.

    Базы данных2 заявки
    Закрыт
    3 года назад