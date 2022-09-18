Необходимо разработать HTML-страницу, позволяющую участникам проекта вводить свой ID для получения информации о начисленных баллах. Данные будут извлекаться из Гугл таблицы с двумя столбцами: ID участника и его баллы. После ввода номера и нажатия кнопки, пользователю будет отображено количество баллов. Требуется обеспечить корректное взаимодействие с таблицей в облаке.