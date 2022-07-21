Требуется опытный системный администратор для устранения ошибки на сервере с установленным faspanel. При работе с файловым менеджером возникают ошибки, которые необходимо исправить. Ранее система работала корректно, требуется выявить и устранить причины сбоя.
Администратор для Настроийки виртуальной АТС на zadarma.com
Задача довольно простая
Надо при поддержке суппорта сервиса (или при наличии личного опыта) настроить виртуальную АТС на zadarma.com
по предварительной оценке должно занять не более 4 часов
Задача:
принимать звонки на три номера одним оператором, и настроить автоответчик для принятия сообщений от клиентов в не рабочее время
Полное ТЗ:
https://docs.google.com/document/d/1rXGL4pYVS1sQABNtmCtI1HdPEqii9Y1qicWiY9I8mEU/edit
Выбранный исполнитель
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