Задача довольно простая

Надо при поддержке суппорта сервиса (или при наличии личного опыта) настроить виртуальную АТС на zadarma.com

по предварительной оценке должно занять не более 4 часов

Задача:

принимать звонки на три номера одним оператором, и настроить автоответчик для принятия сообщений от клиентов в не рабочее время

Полное ТЗ:

https://docs.google.com/document/d/1rXGL4pYVS1sQABNtmCtI1HdPEqii9Y1qicWiY9I8mEU/edit