Администратор для Настроийки виртуальной АТС на zadarma.com

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен1 заявка2056 просмотров

Задача довольно простая

Надо при поддержке суппорта сервиса (или при наличии личного опыта) настроить виртуальную АТС на zadarma.com

по предварительной оценке должно занять не более 4 часов

Задача:

принимать звонки на три номера одним оператором, и настроить автоответчик для принятия сообщений от клиентов в не рабочее время

Полное ТЗ:

https://docs.google.com/document/d/1rXGL4pYVS1sQABNtmCtI1HdPEqii9Y1qicWiY9I8mEU/edit

3 года назад
Pavel8611
Павел 
39 лет
7 лет в сервисе
Был
7 дней назад

Выбранный исполнитель

RomashPS
Павел 
30 лет
4 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
3 года назад
$20
1 день
Escrow
Рекоменду! Отличный исполнитель !
Все отлично

Заявки фрилансеров

RomashPS
Павел 
30 лет
4 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
3 года назад