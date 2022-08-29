Проблема на сервере

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Завершен4 заявки331 просмотр

Ищу хорошего админа для исправления ошибки на сервере. Есть установленная faspanel для управления. Но почему то при работе с файловым менеджером выводятся ошибки,

хотя раньше он работал.

3 года назад
bigbird
58 лет
17 лет в сервисе
Был
день назад

Выбранный исполнитель

vaxvms
50 лет
12 лет в сервисе
Был
день назад
3 года назад
$60
1 день
Что сказать, оперативно четко, Алексей решил проблему, с который мой админ что настраивал сервер не смог справиться. Рекомендую!
С Алексеем очень приятно работать, профессионал. Чёткая задача, приятное общение, всегда на связи. Рад сотрудничать!

Заявки фрилансеров

Анастасия
 
44 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
vaxvms
50 лет
12 лет в сервисе
Был
день назад
3 года назад
#1
Системное администрирование
Роман
 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
2 отзыва
3 года назад
ТОП-10
Системное администрирование
Егор
 
34 года
15 лет в сервисе
Был
20 часов назад
99 отзывов
3 года назад
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Системное администрирование