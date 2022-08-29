Задача полягає в доопрацюванні сайту на WordPress з калькулятором вікон. Необхідно налаштувати елементи калькулятора, створити конвертер для XML-документів та реалізувати логіку відправки даних на сервер. Планується також налаштування локалізації на англійську та шведську мови. Готові розглянути альтернативні рішення для покращення функціоналу.
Проблема на сервере
Ищу хорошего админа для исправления ошибки на сервере. Есть установленная faspanel для управления. Но почему то при работе с файловым менеджером выводятся ошибки,
хотя раньше он работал.
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