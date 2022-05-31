Необходимо восстановить архив сайта на OpenCart, провести обновления и подготовить к работе. Также требуется создать новый сайт на WordPress с выбранной темой на русском языке и подготовить его к наполнению. После завершения работ требуется техническое сопровождение для двух сайтов, предназначенных для продвижения специалиста и услуг.