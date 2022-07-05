есть домен robinzon24.ru

поддомен www.robinzon24.ru прикреплен за сайтом гугл (http://sites.google.com/view/robinson24), а сам robinzon24.ru (без www) никуда не переходит.

в настройках DNS прописал перенаправление с robinzon24.ru на www.robinzon24.ru не получилось, а так же перенаправление на прямую страницу сайта в гугл, но ничего так и не работает.

http://robinzon24.ru/→http://sites.google.com/view/robinson24

Необходимо сделать чтобы при наборе адреса robinzon24.ru переходило само на сайт www.robinzon24.