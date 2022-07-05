Настроить Lan между mikrotik

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Закрыт2 заявки357 просмотров

Есть 2 микротика, ранее коннектились через vpn между офисами, прокинули оптику между ними, подключили в порты, нужно настроить lan между офисами.

3 года назад
guest_16571031946698
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