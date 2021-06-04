Разработка сайта на WP

Для нового проекта требуется человек или команда, в портфолио которых есть проекты в сфере CS:GO, Dota2 и тд (разные гейминг проекты, просим сразу писать конкретные проекты, которые вы делали.Также указывайте вашу роль в этом проекте).Планируется ...