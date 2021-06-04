Разработка сайта на WP

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Завершен2 заявки92 просмотра

Разработка сайта

WordPress
4 года назад
alexlitvinenco
Александр 
30 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Mihairu
Михаил 
25 лет
9 лет в сервисе
Был
час назад
4 года назад
$450
60 дней
Михаил добросовестно и своевременно выполнил всю работу, учитывая все нюансы и правки. Будем рады посотрудничать с ним снова! Рекомендуем!
Спасибо за заказ, было приятно поработать, буду рад дальнейшему сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Mihairu
Михаил 
25 лет
9 лет в сервисе
Был
час назад
4 года назад
ТОП-5
Сайты «под ключ»
Артур
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
26 отзывов(-1)
4 года назад

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