Переделать/доделать сайт

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Завершен1 заявка122 просмотра

Здравствуйте. Понравилось ваше портфолио, поэтому обращаюсь к Вам. Если есть возможность: Нужно как то сделать сайт интереснее, а не как он сейчас выглядит.

https://klaster.group/

Буду выбирать исполнителя по портфолио и примерным идеям как можно изменить сайт

Ранее в одной конторе заказал сделать сайт по своей идее. В итоге это оказались дилетанты и сделали сайт мягко говоря не очень.

задачи были - сделать сайт для строительной компании, чтобы он был не обычным и заинтересовал клиента.

цели - привлечь частных клиентов. Компания занимается гос заказами.

Идея дизайна сайта была - сделать карту города на весь экран, где можно кликать здания (по типу игры).

Контора сказала, что справится, в итоге получилось как получилось. Я устал им говорить как сделать дизайн лучше. Первый образец был совсем г...

Сумму не знаю, рассмотрю ваши предложения.

4 года назад
sirji
41 год
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

IOne_33
Иван 
37 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$340
30 дней
Все сделано по красоте. Советую данного специалиста, не пожалеете.
Очень понравилось работать с Сергеем оплата во время! Задачи ставит четко и ясно. Оперативно отвечает на вопросы.

Заявки фрилансеров

IOne_33
Иван 
37 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад

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