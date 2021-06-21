Нужно запустить простенькую витрину товаров с XML фидов партнерской сети с периодическим обновлением по крону. Подойдет Wordpress с шаблонным дизайном или Ваши варианты. Более подробно можем обсудить в ЛС.
Переделать/доделать сайт
Здравствуйте. Понравилось ваше портфолио, поэтому обращаюсь к Вам. Если есть возможность: Нужно как то сделать сайт интереснее, а не как он сейчас выглядит.
Буду выбирать исполнителя по портфолио и примерным идеям как можно изменить сайт
Ранее в одной конторе заказал сделать сайт по своей идее. В итоге это оказались дилетанты и сделали сайт мягко говоря не очень.
задачи были - сделать сайт для строительной компании, чтобы он был не обычным и заинтересовал клиента.
цели - привлечь частных клиентов. Компания занимается гос заказами.
Идея дизайна сайта была - сделать карту города на весь экран, где можно кликать здания (по типу игры).
Контора сказала, что справится, в итоге получилось как получилось. Я устал им говорить как сделать дизайн лучше. Первый образец был совсем г...
Сумму не знаю, рассмотрю ваши предложения.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт4 года назад
Здравствуйте! Необходимо посадить, доверстать сайт на woprress, частично верстка есть, дизайн в фигме. Работаем без авансов, оплата по факту, либо разбиваем на этапы. ТЗ https://docs.google.com/document/d/1PpxS2IOSo2jtycvghK83dtDqbS64QmyS0sobsjM5fnU/edit#heading=h.llombqq6oltd От вас стоимость и срок. ...Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт4 года назад
Необходимо создать сайт для юридической компании. ТЗ: Пятистраничный сайт со структурой: - Главная: визитка с контактами и формой для обратной связи; - 3 страницы с конкретными продуктами (с возможностью добавления и страниц, ...Сайты «под ключ»34 заявкиЗакрыт4 года назад
Создать сайт экономической игры из нуля, с уникальным дизайном, либо можете использовать готовый скрипт который подойдёт под эту тематику, подправить и доработать его до моих целей. Проект уникальный, полностью должна быть автоматизация между всеми ...Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт4 года назад
Сайт по перевозкам. 155 статей на страницы по направлениям перевозок.Сайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт4 года назад
- $100
Необходимо создать сайт. Полное ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1nHX7kmIZnz5lrxykTPfZAkpKvOoqdEzT_NVMMH85VsI/editСайты «под ключ»14 заявокЗакрыт4 года назад
- $204
АНТИСПАМ:2+2= Нам нужно создать Landing для нашей компании ООО «ТПК «Стройинвестхолдинг». Сайт должен содержать следующие разделы: 1. Описание компании: - история создания; ...Сайты «под ключ»15 заявокЗакрыт4 года назад
Для нового проекта требуется человек или команда, в портфолио которых есть проекты в сфере CS:GO, Dota2 и тд (разные гейминг проекты, просим сразу писать конкретные проекты, которые вы делали.Также указывайте вашу роль в этом проекте).Планируется ...Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт4 года назад
- $10
Нужен одностраничник с описанием программы. Пример одностраничника https://dochzemli.ru/zazemlenie3.0Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт4 года назад
Необходимо сделать одностраничный, многоязычный (3 языка) сайт по готовому дизайну. Сайт состоит из 6 блоков, одно фото, три языка, ссылки на мессенджеры, соц. сети, живой чат, функция обратного звонкаСайты «под ключ»32 заявкиЗакрыт4 года назад