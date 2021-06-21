Переделать/доделать сайт

Здравствуйте. Понравилось ваше портфолио, поэтому обращаюсь к Вам. Если есть возможность: Нужно как то сделать сайт интереснее, а не как он сейчас выглядит.

https://klaster.group/

Буду выбирать исполнителя по портфолио и примерным идеям как можно изменить сайт

Ранее в одной конторе заказал сделать сайт по своей идее. В итоге это оказались дилетанты и сделали сайт мягко говоря не очень.

задачи были - сделать сайт для строительной компании, чтобы он был не обычным и заинтересовал клиента.

цели - привлечь частных клиентов. Компания занимается гос заказами.

Идея дизайна сайта была - сделать карту города на весь экран, где можно кликать здания (по типу игры).

Контора сказала, что справится, в итоге получилось как получилось. Я устал им говорить как сделать дизайн лучше. Первый образец был совсем г...

Сумму не знаю, рассмотрю ваши предложения.