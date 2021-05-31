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Закрыт34 заявки2054 просмотра

Необходимо создать сайт для юридической компании.

ТЗ: Пятистраничный сайт со структурой:

- Главная: визитка с контактами и формой для обратной связи;

- 3 страницы с конкретными продуктами (с возможностью добавления и страниц, и информации);

- отзывы и другие информационные материалы.

Требования: Плавающая панель с логотипом и контактными данными, форма обратной связи с направлением уведомления по эл. почте, мобильная адаптация с кнопкой позвонить.

На вопросы - готов ответить

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