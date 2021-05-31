Создать сайт экономической игры из нуля, с уникальным дизайном, либо можете использовать готовый скрипт который подойдёт под эту тематику, подправить и доработать его до моих целей. Проект уникальный, полностью должна быть автоматизация между всеми ...
Сайт
Необходимо создать сайт для юридической компании.
ТЗ: Пятистраничный сайт со структурой:
- Главная: визитка с контактами и формой для обратной связи;
- 3 страницы с конкретными продуктами (с возможностью добавления и страниц, и информации);
- отзывы и другие информационные материалы.
Требования: Плавающая панель с логотипом и контактными данными, форма обратной связи с направлением уведомления по эл. почте, мобильная адаптация с кнопкой позвонить.
На вопросы - готов ответить
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